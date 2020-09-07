الأربعاء.. وزراء الخارجية العرب يبحثون التدخلات التركية فى ليبيا

بدأت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، تحضيراتها لاجتماع وزراء الخارجية العرب فى إطار أعمال الدورة 154، برئاسة فلسطين، والمقرر يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة التدخلات التركية والإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية وتطورات الوضع فى ليبيا.





ووفقًا لبوابة "العين الإخبارية"، أكد دبلوماسى بالجامعة تأتى الاجتماعات تأكيدا للثوابت العربية التى يجب مراعتها فى حل الأزمة الليبية باعتبار أن الممارسات التركية بالأساس تشكل تهديدًا مباشرًا للمشروع العربى لخمس دول عربية، وهى ليبيا و4 دول جوار هى "السودان ومصر وتونس والجزائر". وأشارت مصادر دبلوماسية ليبية إلى رهان الشعب الليبى على الموقف العربى المساند له فى معركته ضد تنظيم الإخوان الإرهابى فى ظل تعاطى دولى مع القضية الليبية من المنظور الاقتصادى المصلحى وصراعات النفوذ، دون اعتبار للأمن القومى العربى. ويتوقع دبلوماسى ليبى صدور قرار عربى بتثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا، والتأكيد على الثوابت والأولويات العربية.

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