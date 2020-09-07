عاجل.. لبنان : إطلاق نار كثيف فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين فى لبنان إطلاق نار كثيف، اليوم الإثنين، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين فى لبنان إطلاق نار كثيف، اليوم الإثنين، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. ووفقًا للوكالة الرسمية للإعلام فى لبنان، أفادت مندوبة الوكالة فى صيدا عن سماع اطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة، لم تعرف أسبابه بعد.

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