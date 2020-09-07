للمرة الأولى منذ 2012.. لافروف يصل سوريا

وصل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إلى دمشق، اليوم الإثنين، لإجراء محادثات مع الرئيس السورى بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم، حسبما أكدت وكالة الإعلام الروسية.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تعد هذه الزيارة هى الأولى لوزير الخارجية الروسى إلى دمشق منذ فبراير 2012. وكان وفد من الحكومة الروسية برئاسة نائب رئيس الوزراء يورى بوريسوف، والممثل الخاص للرئيس الروسى لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، ونائب وزير خارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، قد وصل إلى سوريا فى وقت سابق.

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