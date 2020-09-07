عاجل.. السودان : مصرع 11 شخصا وانهيار 375 منزلا جراء الأمطار شمال كردفان

ووفقًا لصحيفة "السودان" المحلية، قال مدير شرطة الدفاع المدنى، أن الوفيات توزعت بواقع 5 حالات فى محلية الرهد و3 بمحلية شيكان، و2 بمحلية سودرى، وحالة واحدة بأم روابة.
كما نوه خلال اجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخريف إلى تعرض 375 منزلاً للإنهيار الكلى، إضافة إلى تعرض 935 منزلاً للانهيار الجزئى، وتأثر 16 مرفقًا حكوميًا.
وأكد المسؤول السودانى على أن غرفة طوارئ الخريف تواصل جهودها لأجل توفير معينات الإيواء للمناطق المنكوبة فى مختلف أرجاء ولاية كردفان.
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