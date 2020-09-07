العراق: مصادرة 30 قطعة سلاح فى عمليات مداهمة بمحافظة ميسان

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" الإخبارية، شنت قوات الدعم السريع العراقية عمليات مداهمة واسعة فى محافظة ميسان، لفرض القانون ونزع السلاح الغير مرخص، تعزيزًا للاستقرار والأمن فى البلاد.
كما تمكنت القوات العراقية من القاء القبض على 4 مطلوبين ضمن قائمة أسماء جار البحث عنهم، حيث شرعت القوات بتفتيش قضاء المجر الكبير فى ميسان.
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