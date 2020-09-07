مصرع اثنين من القوات الخاصة الصومالية وإصابة ضابط أمريكي في انفجار جنوب...

ذكر مسؤول بحكومة ولاية أرض جوبا بالصومال أن جنديين من القوات الخاصة الصومالية قتلا وأصيب ضابط أمريكي بجروح خطيرة، في انفجار سيارة ملغومة خارج قاعدة عسكرية بجنوب البلاد. وقال محمد أحمد صبري مدير الاتصالات بقصر الولاية لرويترز عبر الهاتف، اليوم الاثنين: "قتل جنديان من قوات دنب (الخاصة) وأصيب آخران. أصيب ضابط أمريكي بجروح خطيرة". وأضاف أن السيارة الملغومة انفجرت خارج قاعدة القوات الخاصة. وبحسب المصادر، وقع الهجوم اليوم الاثنين في قرية جناي عبد الله، على بعد 60 كيلومترا تقريبا من مدينة كسمايو الساحلية، عاصمة ولاية أرض جوبا.

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