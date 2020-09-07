الكشف عن خلايا إرهابية متمرسة في التسميم والطعن والتفخيخ فى تونس

أعلنت السلطات الأمنية في تونس، اليوم الإثنين، أنها كشفت عن خلايا ”متمرّسة في عمليات التسميم والطعن والتفخيخ“، وذلك خلال التحقيقات الجارية للوقوف على ملابسات العملية الإرهابية، التي حدثت أمس الأحد بمحافضة سوسة الساحلية، وأسفرت على مقتل 3 متشددين، ووفاة رجل شرطة.

وأكد المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، حسام الجبابلي، أن العناصر المتشددة التي نفذت الهجوم، تلقت دروسًا في التفخيخ وصنع المتفجرات عن بعد، وتنفيذ العمليات الإرهابية بشكل منفرد.

وأضاف أن السلطات الأمنية، قررت توقيف 7 أشخاص، يشتبه بعلاقتهم بالعناصر الإرهابية الثلاثة، الذين لقوا حتفهم على يد قوات الأمن أمس الأحد، خلال تحصنهم في مدرسة بمدينة أكودة التابعة لمحافظة سوسة.

وأفاد المسؤول الأمني بأن من بين الأشخاص الذين أودعتهم السلطات الأمنية رهن الإيقاف، لمواصلة التحقيقات الدقيقة، شقيقي أحد المتشددين، وزوجة متشدد ٱخر، كان ضمن منفذي العملية، ولقي حتفه.

وتابع حسام الدين الجبابلي، أن الأبحاث الأولية المتصلة بالعملية الإرهابية، التي حدثت أمس الأحد، مستمرة، وتم التحقيق مع 43 شخصًا مشتبهًا به بتنفيذ الهجوم الإرهابي.

Advertisements

وأكد، أن التحقيقات الأولية أظهرت تواصل متشددين اثنين من منفذي عملية سوسة مع صفحات أجنبية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، دون الكشف عن هوية هذه الصفحات، للحفاظ على سرية التحقيقات.

وتعهد الجبابلي، بكشف كامل عن تفاصيل العملية للرأي العام، بعد استكمال التحقيقات الأمنية، لافتًا إلى أن السلطات الأمنية تقف بالمرصاد ضد كل من يحاول إحداث الفوضى في البلاد.

وألقت السلطات الأمنية مساء أمس الأحد، القبض على إمرأة في مدينة القلعة الكبرى في محافظة سوسة، بعد أن نشرت منشورًا على صفحتها الخاصة في موقع ”فيسبوك“، استنكرت فيها الإسراع في القضاء على الإرهابيين، وشككت في العملية الإرهابية في مجملها.

وأكدت تقارير إخبارية محلية، أن المرأة التي تم ايقافها أمس الأحد، سبق لها الترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، ضمن إحدى قوائم إئتلاف الكرامة القريب من حركة النهضة الإسلامية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية التونسية، أعلنت صباح أمس الأحد، تعرّض أحد أفراد الشرطة إلى عملية دهس من قبل 3 إرهابيين، بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة في محافظة سوسة، وأسفرت العملية عن مقتل الوكيل سامي مرابط، في المستشفى، في حين ما يزال الوكيل رامي الإمام، يتلقى العلاج، بينما تم القضاء على الإرهابيين الثلاثة.