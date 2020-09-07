جائحة كورونا تفقد المنطقة العربية 6 ملايين وظيفة

جائحة كورونا تفقد المنطقة العربية 6 ملايين وظيفةأكد صندوق النقد العربي، على أن معدلات البطالة سترتفع في الوطن العربي خلال العام الحالي بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، متوقعاً أن تفقد المنطقة العربية حوالي 6 ملايين وظيفة.

وكشفت دراسة أعدها الصندوق بعنوان "تقييم فقدان الوظائف بسبب جائحة كورونا وتقدير الحد الأدنى المطلوب من النمو الاقتصادي لخلق الوظائف في أسواق العمل العربية"، عن أن المنطقة العربية تشهد ركوداً حقيقياً خلال العام الحالي مشيرة إلى أنه في ظل تقديرات الركود المتوقعة للاقتصادات العربية بنسبة 4% في عام 2020، من المتوقع فقدان المنطقة العربية في عام 2020 لحوالي 6 ملايين وظيفة.

وأوضحت الدراسة أن هذا الرقم يمثل زيادةً في معدل البطالة بما لا يقل عن أربع نقاط مئوية على مستوى الدول العربية كمجموعة مقارنة بالمستويات المُسجلة قبل الجائحة.

وقدّرت الدراسة الحد الأدنى المطلوب من النمو الاقتصادي الذي يُمكّن من خلق وظائف جديدة تكفي لتقليص مُعدل البطالة في المنطقة العربية بنحو 4%.

وجاءت الدراسة في في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في البلدان العربية في الموضوعات ذات الأولوية، واعتمدت الدراسة نموذجاً قياسياً لتقدير أثر "كورونا" على معدلات البطالة في عدد من الدول العربية.

وكشفت الدراسة عن عدم تماثل أثر دورات الأعمال على البطالة، حيث أظهرت تأثيراً أكبر لفترات الركود على أسواق العمل العربية مقارنة بفترات التوسع.

(وكالات)

