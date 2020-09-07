حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن تفجير قاعدة عسكرية جنوبى البلاد

وزعمت حركة "الشباب" الإرهابية الصومالية -فى بيان- مقتل ما لا يقل عن 16 جنديًا، من بينهم أربعة جنود أمريكيين، وإصابة 12 آخرين بجروح خلال الهجوم الذى يأتى وسط ضغط عسكرى على الحركة الإرهابية.
وقال ضابط بالجيش الصومالى -فى تصريحات لراديو "شابيلى" الصومالى اليوم الإثنين- إن إطلاق نار كثيف وقع فى أعقاب الانفجار وأن القوات هاجمت العناصر المعتدية التى حاولت مداهمة القاعدة العسكرية بعد تفجير السيارة المفخخة.
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