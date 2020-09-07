حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن تفجير قاعدة عسكرية جنوبى البلاد

أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية الصومالية مسئوليتها عن ارتكاب حادث تفجير سيارة مفخخة استهدفت قاعدة عسكرية رئيسية تديرها القوات الصومالية والأمريكية فى ضواحى مدينة كيسمايو الساحلية جنوبى الصومال.





وزعمت حركة "الشباب" الإرهابية الصومالية -فى بيان- مقتل ما لا يقل عن 16 جنديًا، من بينهم أربعة جنود أمريكيين، وإصابة 12 آخرين بجروح خلال الهجوم الذى يأتى وسط ضغط عسكرى على الحركة الإرهابية.

وقال ضابط بالجيش الصومالى -فى تصريحات لراديو "شابيلى" الصومالى اليوم الإثنين- إن إطلاق نار كثيف وقع فى أعقاب الانفجار وأن القوات هاجمت العناصر المعتدية التى حاولت مداهمة القاعدة العسكرية بعد تفجير السيارة المفخخة.