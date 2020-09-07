دوت الخليج -

ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.1 بالمئة

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 1933.78 دولار للأوقية (الأونصة). ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.1 بالمئةارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 1933.78 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 1939.90 دولار للأوقية. وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 27.02 دولار للأوقية، وأسعار البلاتين بالنسبة ذاتها لتصل إلى 899 دولار، وكذلك البلاديوم إلى 2309.49 دولار.

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