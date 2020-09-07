الجامعة العربية تثمن الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسى فى ليبيا

تابعت جامعة الدول العربية، سير الحوار الليبى الذى انطلق أمس الأحد فى مدينة بوزنيقة جنوبى العاصمة المغربية الرباط، بدعوة من المملكة المغربية وتحت إشراف بعثة الدعم الأممية فى ليبيا.





حيث جمع اللقاء بين وفدى مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة، بهدف دفع مسار الحل السياسى وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعةً لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع فى البلاد. ودعا مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، فى بيان صحفى، جميع الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط، وبحسن نية، فى جميع هذه المجهودات للوصول إلى حل وطنى ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يفضى إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد وتتويجها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضى الجميع بنتائجها.

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