“الشباب” يوافق على إلغاء عقد مدافعه جمال بلعمري

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أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اليوم الاثنين، إلغاء عقد محترفه الجزائري جمال بلعمري بشكل رسمي، وذلك بناءً على طلب اللاعب.
وقال “الشباب” في بيان صحفي: “وافقت إدارة النادي على الطلب المقدم من اللاعب الجزائري جمال بلعمري بإلغاء عقده من الفريق، بموجب الخطاب الرسمي المستلم في تاريخ 1 سبتمبر، على أن يلتزم اللاعب بدفع المبلغ الموضح في خطابه لصالح النادي”.
وأوضح النادي أنه سيعمل على إصدار بيان توضيحي وتفصيلي يكشف جميع الملابسات حول قضية اللاعب مع الشباب، والتي قادت الإدارة للموافقة على إلغاء عقد اللاعب.
وأشار البيان إلى أن نادي الشباب أخطر الاتحاد السعودي لكرة القدم واللاعب بقرار الموافقة على إلغاء العقد.
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