وزير الخارجية السودانى : نثمن الدعم المصرى لبلادنا فى أزمة الفيضانات

ثمن وزير الخارجية السودانى المُكلف عمر قمر الدين، الدعم الذى قدمته الدول الصديقة والشقيقة، ومن بينها مصر، لبلاده، فى أزمة الفيضانات التى خلفت أضرارا بشرية ومادية بالغة.





وأكد قمر الدين، خلال لقائه اليوم الإثنين مع رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم، ثقته فى استجابة المجتمع الدولى لمساعدة السودان فى هذا الظرف الدقيق. وقدم وزير الخارجية المُكلف عرضًا حول إعلان حالة الطوارئ فى السودان لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات جراء الإرتفاع غير المسبوق فى مناسيب النيل، مشيراً إلى أن القرار جاء عقب فيضانات هذا العام التى ضربت 16 ولاية من ولايات السودان. وقال إن معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية التى رصدت خلال عامى 1988 و 1946، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع. من جابنهم، أعرب السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى عن بالغ أسفهم وترحمهم على ضحايا الفيضانات، واستعداد بلادهم لتقديم العون اللازم للأسر المتأثرة.

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