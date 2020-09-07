 أبو مازن يثمن دور الإمارات فى تعزيز العلاقات بين الشعبيين

ثمن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الدور الذي تضطلع به الجالية الفلسطينية في الإمارات وما ساهمت به خلال العقود الماضية في إطار تعزيز العلاقات بين الشعبين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن عباس يعول على وعي أبناء الجالية في دولة الإمارات وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة لتفويت أية محاولات ترمي إلى خلق شرخ بينهم وبين شعوب الدول التي يعيشون معها.
كما أعرب الرئيس عن إيمانه بأن الجالية الفلسطينية عامة، بما فيها المتواجدون في دولة الإمارات العربية، ستظل عنصرا بناء ولن تكون جزءا من أية أزمات عابرة تنشأ لهذا السبب أو ذاك.
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