وزير الخارجية السورى : الانتخابات الرئاسية ستجرى فى موعدها

وقال المعلم - فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، ونائب رئيس حكومة روسيا، يورى بوريسوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - إنه: "ستجرى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وكل من تتوفر له شروط الترشيح بإمكانه أن يترشح".

وأضاف المعلم أن "الدستور القادم هو شأن ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية، إن كانوا يريدون تعديل الدستور القديم أو إنتاج دستور جديد.. فى كلا الحالين سيتم عرضه للاستفتاء الشعبى، لكى يضمن أوسع تمثيل شعبى".

وشدد وزير الخارجية السورى على أنه لا علاقة لموضوع الدستور بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها ستجرى فى موعدها العام القادم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة فى الوقت الذى تستمر فيه أزمة سياسية عسكرية نشبت فى البلاد عام 2011.