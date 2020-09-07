وأشار الناطق الرسمى للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى أنه بهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بدء الجائحة فى الجزائر إلى 46653، بينها 1562 وفاة.
كما سُجلت 240 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالى لحالات التعافى إلى32985.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 289 إصابة جديدة بكورونا فى الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.