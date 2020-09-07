289 إصابة جديدة بكورونا فى الجزائر

وأشار الناطق الرسمى للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى أنه بهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بدء الجائحة فى الجزائر إلى 46653، بينها 1562 وفاة.

كما سُجلت 240 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالى لحالات التعافى إلى32985.