وزير الإعلام اليمنى : الحوثيون يتعرضون لأكبر خسائر بشرية منذ انقلابهم

وأكد فى تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" اليوم الإثنين، سقوط عشرات القيادات الحوثية "العقائدية" التى "تلقت التدريب على يد حزب الله والحرس الثورى الإيرانى"، وذلك فى المعارك الدائرة بالجوف ومأرب والبيضاء. وأضاف الإريانى: "تصلنا يومياً عشرات من مقاطع الفيديو والصور التى تكشف حجم المحارق التى يسوق الحوثى عناصره إليها فى معارك مكشوفة بصحراء الجوف ومأرب والبيضاء، ونتردد عن نشرها التزاما بمعايير النشر فى مواقع التواصل الاجتماعى ومشاعر ذوى المغرر بهم ممن يلقى بهم الحوثى قرابين لمخططات أسياده فى طهران"، حسب تعبيره. كما أكد وزير الإعلام اليمنى أن الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، بدعم وإسناد من التحالف بقيادة السعودية، يواصلون تحقيق الانتصارات فى مختلف الجبهات، مشيراً إلى شن هجوم على ميليشيا الحوثى وتحرير عدد من المواقع شمال النضود بمحافظة الجوف، أهمها قرن بن عجيل وتبة الصليحى والمحازيم.

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