عودة 450 مرتزقا من ليبيا إلى تركيا بعد انتهاء عقودهم مع الوفاق

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وأوضح المرصد، أن الدفعة التى عادت ضمت نحو 450 عنصرا، جرى نقلهم إلى مطار معيتيقة الدولى فى العاصمة الليبية طرابلس، ومن ثم إلى مدينة إسطنبول التركية، ليتم إدخالهم نحو مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا فى ريف حلب.
وحسب إحصائيات المرصد السورى لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضى الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17420 مرتزقا من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6700 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، فى حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم.
بينما بلغ تعداد المقاتلين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.
وتستمر تركيا فى تقديم الدعم العسكرى لحكومة الوفاق ونقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم قواتها، فى خطوة تثير الشكوك بشأن عدم وجود نيّة لدى أنقرة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار الذى أعلنت عنه حكومة الوفاق والبرلمان الليبى قبل نحو أسبوعين.
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