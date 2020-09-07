عاجل .. قصف تركى لـ 3 قرى سورية فى ريف حلب الشمالى

وحسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية، نتيجة القصف حتى اللحظة، مشيرا إلى أن القصف كان ضمن مناطق انتشار القوات الكردية فى الريف الحلبى.

وكانت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، اندلعت بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محاور الدغلباش غرب مدينة الباب فى ريف حلب الشمالى الشرقى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.