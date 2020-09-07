عاجل .. انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولى فى العراق

أفاد مصدر أمنى عراقى، مساء اليوم الاثنين، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستى تابعا للتحالف الدولى على طريق التاجى، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية.





وقال المصدر " انفجرت عبوة ناسفة مساء اليوم، مستهدفة رتلا للدعم اللوجستى تابعا للتحالف الدولى على طريق التاجا، من دون وقوع أى إصابات". وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا فى ملابساته.

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