أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 4314 إصابة و77 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "عدد الفحوصات المختبرية التي تم إجراؤها لهذا اليوم بلغ 24318 نموذجا، ليصبح المجموع الكلي للفحوصات منذ بداية الجائحة (1765247) نموذجا".
وأضافت أن مختبراتها "سجلت 4299 حالة شفاء جديدة خلال ذات المدة، ليكون المجموع الكلي لحالات الشفاء 202859 حالة".
ومنذ ظهور الجائحة في العراق، بلغ عدد الإصابات 264674 إصابة، بينما وصلت الوفيات إلى 7589 وفاة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر العراق يسجل 4314 إصابة و77 وفاة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.