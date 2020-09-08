ميليشيات الحوثى تعلن إغلاق مطار صنعاء أمام المنظمات الدولية

جاء ذلك فى تصريحات لوزير النقل فى حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، زكريا الشامى، خلال فعالية بصنعاء، وفقا لـ"العربية".

وقال الشامى إنّ "استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة يتسبب فى كارثة إنسانية على الشعب، خاصة المرضى فى المستشفيات والأطفال حديثى الولادة"، على حد زعمه.

ويعد مطار صنعاء الدولى، منفذا أساسيا لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية كالصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين.

ونهاية يوليو الماضى، رفضت جماعة الحوثى مبادرة للحكومة اليمنية لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر ميناء الحديدة.

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كما اشترطت الحكومة فى مبادرتها، أن يتم إيداع كل إيرادات السفن الداخلة إلى الميناء فى حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات واستخدامها فى تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.

وتعانى المناطق الخاضعة للحوثيين من شح كبير فى الوقود منذ أشهر، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربى والحكومة اليمنية باحتجاز عشرين سفينة نفط، فيما تقول الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثى نهبت 66 مليون دولار خلال الأشهر الماضية، من إيرادات السفن النفطية التى تم الاتفاق مسبقا على أن تخصص لتسليم رواتب الموظفين الحكوميين فى البلاد.