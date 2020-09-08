وزير الخارجية السورى: مستقبل العلاقات مع روسيا واعد ومبشر بالخير

وجاءت تصريحات الوزير السورى خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده فى العاصمة دمشق مع وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، ونائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف.

وقال المعلم خلال المؤتمر الصحفي المشترك "إن مستقبل العلاقات مع روسيا واعد ومبشر بالخير فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى والسياسى فى البلاد "، مضيفا "نحن متفائلون بأن الوضع الاقتصادى العام سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة".

وتابع يقول إن علاقات الشراكة بين روسيا وسوريا فى مختلف المجالات، مضيفاً أن البلدين يبذلان قصارى جهدهما لتعزيز هذه الشراكة.

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وشدد المعلم على أن موضوع الدستور يتعلق بعمل اللجنة وسيعرض على استفتاء شعبى، لافتا إلى أنه "لا يوجد جدول زمنى للدستور ويجب أن ينجز بما يحقق طموحات الشعب السورى".

وتابع المعلم أن "النقاش بشأن الدستور سيستمر حتى يتم التوصل إلى تفاهم فيما بين أعضاء لجنة مناقشة الدستور ولا علاقة له بالانتخابات الرئاسية وهى ستجرى فى موعدها العام المقبل".