إصابة 72 شخصاً بالتسمم نتيجة المياه الملوثة فى ايران

أصيب 72 إيرانيا بالتسمم بالمياه الملوثة في محافظة كرمنشاه غرب البلاد، وفق ما أفادت به اليوم الثلاثاء وكالة أنباء الطلبة (إيسنا).

ونقلت الوكالة عن مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة كرمنشاه، جليل بلايي، قوله إن 72 شخصا من سكان قرية شيخ صلة راجعوا المراكز الصحية ومستشفى ثلاث باباجاني بعدما ظهرت عليهم أعراض تسمم، وإن 69 منهم عولجوا في العيادات الخارجية فيما جرى نقل 3 آخرين إلى المستشفى بسبب خطورة التسمم.

ورجح جليل بلايي أن تكون حالات التسمم نتيجة المياه الملوثة، موضحاً أن ”الموضوع تم رصده مع احتمالية تلوث المياه وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب وأخذ عينات من مياه القرية“.

وفي أواخر حزيران/ يونيو الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في كرمانشاه، علي رضا كاكاوند، إن هناك 400 قرية في المحافظة تعاني من مشاكل في إمدادات المياه، مضيفاً أن ”سكان هذه القرى يبلغ عددهم قرابة 20 ألف نسمة من مشاكل نقص المياه“.

وأوضح كاكاوند في حديث لوكالة أنباء ”إيلنا“ الإصلاحية، أن ”ما بين 80 و 85 قرية من هذا العدد يتم تزويدها بالمياه عن طريق الصهاريج، والقرى الأخرى التي تعاني من مشاكل مائية ولا يتم توفير إمدادات مياه متحركة لها، تستخدم مصادر المياه المحلية مثل الينابيع وغيرها“.