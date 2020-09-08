الموارد البشرية تعلن عن وظائف شاغرة

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر بوابة العمل عن بعد، عن توفر وظائف شاغرة متاحة للرجال والنساء.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة في مجالات متعددة منها خدمة العملاء والدعم الفني، والمحاسبة، والكتابة، والتسويق والمبيعات.
واشترطت على المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، ويتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 60 عاما، ولديهم حساب مفعل في منصة أبشر، مشيرة إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي : اضغط هنا .
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