الجيش العراقى يطلق عمليتين أمنيتين لملاحقة داعش

قالت خلية الإعلام الأمنى- حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" - إن قوة مؤلفة مِن لواء المشاة الآلى الـ(37) الفرقة التاسعة ولواء مغاوير ديالى وبإسناد من طيران الجيش، باشرت فجر اليوم، بتنفيذ واجب فى زور أم الحنطة وزور الإصلاح فى قضاء خانقين لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابى".

وأضافت "باشرت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة فى كركوك بالقوات المؤلفة من لواء المشاة الـ(45) الفرقة 11، واثنين فوج آلى مِن الفرقة التاسعة، والمحور الآخر اللواء ال(18)، ولواء المهمات الخاصة الشرطة الاتحادية، بتنفيذ واجب ملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابية، وتفتيش مناطق جنوب كركوك".

يذكر أن الحكومة العراقية، كانت قد أعلنت العام الماضى، القضاء على تنظيم داعش عسكرياً فى بلاده، ورغم ذلك لا تزال هناك عمليات متواصلة تستهدف فلول التنظيم الذين لا يزالون ينفذون أعمال عنف فى المناطق بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى.