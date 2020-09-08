مرشح السعودية لقيادة منظمة التجارة العالمية: المنظمة أمام لحظة حاسمة للاقتصاد العالمي

رأى محمد التويجري، مرشح السعودية لرئاسة منظمة التجارة العالمية، أن العالم في ظل تداعيات الجائحة والتوترات الجيوسياسية، بحاجة إلى مؤسسات متعددة الأطراف قادرة على تحقيق نتائج ملموسة.

ونقلت وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية عن التويجري تشديده على ضرورة أن تقوم مؤسسة مثل منظمة التجارة العالمية "بوضع نفسها كمحاور محايد في هذا السياق".

ولفت التويجري في تصريحه أيضا إلى ضرورة التأكيد على أن العالم يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى "مؤسسات متعددة الأطراف فعالة وقادرة على تحقيق نتائج ملموسة، وأن يُعترف بدور هذه المنظمات بالكامل من قبل الدول الأعضاء".

وبين المرشح السعودي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أن السيناريو الجاري اليوم تشوبه التصدعات والنزاعات وآثار فيروس كورونا، مشددا على أهمية وجود مؤسسة مثل منظمة التجارة العالمية في لحظة حاسمة للاقتصاد العالمي المتضرر من الوباء، والضغوط الحمائية الجديدة من جانب القوى العالمية المختلفة.

وأكد التويجري أن منظمة التجارة العالمية في مثل هذه الأوضاع، "مدعوة للقيام بمهمتها الأساسية في قيادة العمليات التجارية العالمية، وقبل كل شيء من خلال وظيفتها التفاوضية".