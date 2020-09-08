أمانة الشرقية تنفذ (832) جولة رقابية وتطهر وتعقم (891) موقع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الاثنين 19/1/1442هـ، (832) جولة رقابية، بالإضافة لـ (7) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، والاشتراطات البلدية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأسفرت الجولات عن قيد (33) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (8) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وفيما يخُص التعقيم والتطهير فقد واصلت الأمانة جهودها للحد من انتشار فيروس ” كورونا المستجد ” وقامت يوم أمس بغسل وتعقيم وتطهير (891) موقعاً، باستخدام (157699) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (482) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (4108) طن من النفايات، وإزالة (3660) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9407) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

و تعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث أنها تستقبل كافة البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات (940) وتقوم بمعالجتها، داعية أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات.