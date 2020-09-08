العراق: العثور على 50 صاروخا و3 أوكار للإرهابيين خلال عملية كركوك

وذكرت خلية الإعلام الأمنى فى بيان تلقته قناة "السومرية" العراقية، أن "قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة فى كركوك باشرت بتنفيذ واجب لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتفتيش مناطق جنوبى المحافظة". وأشار البيان إلى أن "القوات تمكنت من العثور على 50 صاروخا و300 مقذوف مختلف الأنواع، كما عثرت على ثلاثة أوكار، وقد تم التعامل معها وفقاً للسياقات".

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