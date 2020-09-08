وبحسب وكالة "شفق نيوز"، فإن الطائرات التركية قصفت صباح اليوم أربع مرات وادى بازى، مما أدى لإلحاق أضرار مادية بالمنازل.
وأضافت أن المدفعية التركية تواصل منذ ليلة أمس، قصفها على الشريط الحدودى بدءاً بقرية نزورى وحتى قرية هرورى شمال ناحية كانى ماسى.
ويأتى القصف وهو الثانى من نوعه خلال يومين، على الرغم من إعلان الجيش التركى وقف عمليات البحث والتمشيط فى إقليم كردستان.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. قصف تركى على محافظة دهوك العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.