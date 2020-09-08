عاجل.. قصف تركى على محافظة دهوك العراقية

وبحسب وكالة "شفق نيوز"، فإن الطائرات التركية قصفت صباح اليوم أربع مرات وادى بازى، مما أدى لإلحاق أضرار مادية بالمنازل.

وأضافت أن المدفعية التركية تواصل منذ ليلة أمس، قصفها على الشريط الحدودى بدءاً بقرية نزورى وحتى قرية هرورى شمال ناحية كانى ماسى.

ويأتى القصف وهو الثانى من نوعه خلال يومين، على الرغم من إعلان الجيش التركى وقف عمليات البحث والتمشيط فى إقليم كردستان.