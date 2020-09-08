إصابة عنصري أمن بتفجير انتحاري شمالي البلاد بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن انتحارياً فجر نفسه في محافظة كركوك بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن "القوات الأمنية في محافظة كركوك حاصرت انتحاريا، مما دفعه إلى تفجير نفسه في وادي ابو شحة بناحية الرشاد في محافظة كركوك بشمالي البلاد".

وأضافت، أن "الحادث أدى إلى إصابة منتسبين إثنين من الشرطة الاتحادية".