الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار
تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بفعل صعود الدولار ولكن حد من الخسائر الشكوك حيال التعافي الاقتصادي في حين يترقب مستثمرون استراتيجيات سياسات البنوك المركزية في أمريكا الشمالية وأوروبا.
ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1925.38 دولار للأوقية (الأونصة).
وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1931.70 دولار.
وزاد الدولار أمام منافسيه ما يرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.
وحد من الخسائر بيانات أظهرت انكماش اقتصاد اليابان بأكثر من التقديرات الأولية في الربع الثاني في حين تضرر الإنفاق الرأسمالي من الجائحة.
وأغرقت الحكومات والبنوك المركزية الأسواق بإجراءات تحفيز غير مسبوقة لتقليل الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة مما صعد بالذهب لمستويات مرتفعة بفضل دوره في التحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9 بالمئة إلى 26.76 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلي 906.76 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2310.41 دولار.
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