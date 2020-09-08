الإمارات عن إقامة قاعدة لإسرائيل فى جزيرة سقطرى: فبركة وتضليل

من جانبه، قال الإكاديمى ومستشار ولى العهد الإماراتى عبدالخالق عبدالله، إن الخبر نقله موقع فرنسى مجهول، والخبر مصدره موقع سورى مجهول نقله بدوره عن موقع يمنى إخوانى لتقوم الجزيرة بترويجه ثم تأتى بى بى سى لتخصص حلقة عن خبر مفبرك أصلًا ليصب فى سياق تضليل المواطن العربى وتأجيج مشاعره ضد الإمارات.
يشار إلى أنه فى الثالث عشر من أغسطس الماضى، أعلن بيان إماراتى أمريكى إسرائيلى مشترك، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل لأراض فلسطينية، مع مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.
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