انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الليبية فى المغرب

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، يهدف الحوار الليبى الذى تستضيفه مدينة بوزنيقة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين. وفى وقت سابق دعت الجامعة العربية فى بيان لها، الأطراف الليبية للتمسك بفرصة الحوار التى أتاحتها اجتماعات مدينة بوزنيقة بدعوة من مملكة المغرب، والتحلى بـ"حسن النية" للوصول إلى حل وطنى ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يفضى إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد وتتوجيها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضى الجميع بنتائجها.

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