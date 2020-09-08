عاجل.. اندلاع حريق فى مبنى بنك الكويت المركزى

وقالت الإدارة، إن الحريق لم يؤثر على سير العمل فى المبنى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء توجّهت إلى موقع البلاغ من مركزى الهلالى والمدينة، وتبيّن أن الحريق فى الدور الـ 20 من المبنى، وكان مخمد قبل وصول فرق الإطفاء.
وبحسب الإدارة، فأن ماس كهربائى فى إنارة السقف أدى إلى نشوب الحريق المحدود ولم يخلّف أى أضرار.
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