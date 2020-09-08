عاجل.. إصابة رجلى أمن عراقيين بعدما فجر انتحارى نفسه فى كركوك

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، انطلاق عمليتان أمنيتان لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابى شمال شرقى محافظة ديالى وجنوبى محافظة كركوك. وأشارت إلى أن "القوات تمكنت من العثور على 50 صاروخا و300 مقذوف مختلف الأنواع، كما عثرت على ثلاثة أوكار، وقد تم التعامل معها وفقاً للسياقات".

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