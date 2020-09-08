تويتر يفيض بالدعاء بسبب حرائق سوريا.. والمغردون: قوية قدام كل المصائب

ووفقاً لوكالة "سانا" للأنباء السورية، فإن ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام، ساهم فى انتشار الحرائق بسرعة.

وما يزال رجال الإطفاء يحاربون الحرائق التى اندلعت السبت فى غابات صلنفة فى اللاذقية والتى امتدت إلى ريف حماة الغربى، وتحديداً إلى قرى الفريكة والفوقانية وعين بدرية.

وتسببت الحرائق فى أضرار بيئية كبيرة فى الغابات والمحميات الطبيعية، وكذلك فى البيوت والممتلكات.

فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق سوريا

من جانبها، قالت مديرة الهيئة العامة لإدارة وتنمية الغابات، وفاء وسوف، إن الحريق اندلع فى غابات صلنفة بمحافظة اللاذقية، وانتشر بسبب تذبذب وشدة الرياح باتجاه الجهة الشرقية. بالقرب من طريق عين جورين.

وأضافت وسوف، أن فرق إطفاء الهيئة والدفاع المدنى مدعومين بعربات الإطفاء وفرق الإطفاء من محافظة اللاذقية لا يزالون يعملون جاهدين للسيطرة على الحريق منذ السبت.

فيما أكد عدد من الأهالى أن القسم الأكبر من عمليات الإخماد تجرى يدويا بواسطة فرق إطفاء راجلة لتعذر وصول آليات وصهاريج الإطفاء إلى بؤر النيران بسبب وعورة تضاريس المنطقة وشدة انحدارها.

وأشاروا إلى أنه تم قطع خطوط النيران القريبة من المنازل السكنية فى عين حلاقيم وحزور، فيما يستمر التعامل مع الحريق فى باقى المواقع الحراجية والأشجار المثمرة وفق الإمكانيات المتاحة والمعطيات الراهنة.

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وفيما تعرف الغابات الموجودة فى الساحل السورى، وتحديداً محمية أشجار الشوح والأرز فى صلنفة، بأنها رئة سوريا التى شهدت فى العقود الأخيرة تفاقماً فى أزمات بيئية مثل التصحر والجفاف، من دون الحديث عن انعكاسات الحرب السورية على الطبيعة والبيئة فى البلاد، فإن ردة الفعل العامة امتدت إلى شعور عام بالحزن والقلق.

تويتر يفيض بالدعاء لسوريا

وشارك عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى من بينهم مشاهير عبر هاشتاج #سوريا_تحترق فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى التفاعل مع الحدث، الذى اعتبروه أحد المآسى الإضافية التى حلت بسوريا بالتهام واحدة من أهم الغابات فى منطقة الشرق الأوسط.

قال أحد المواطنين: "يارب احفط سوريا وشعبها، والطف بحالهم وبحال العالم"، فيما قالت مواطنة سورية: "بلدى عم يموت ويحترق قدام عيون الكل، ما فى أسوأ من أنك تشوف بلدك عم يتدمر قدامك".

وقالت الفنانة ديانا حداد عبر تويتر: "الله يحفظ سوريا الحبيبة وأهلها إخواننا الغاليين والله يفرجها عليهم يا رب وعلى الجميع .. سوريا تحترق".

وغردت الفنانة سيرين عبد النور، عبر حسابها بموقع تويتر: "سوريا الحبيبية الله حاميكى أنتى قوية قدام كل المصائب، يوم عنا ويوم عندكن وصلواتنا بتجمعنا الله يحمينا".

جدير بالذكر أن الحرائق ليست أمراً جديداً فى جبال الساحل السورى تحديداً، بل هي حدث سنوى منذ سبعينيات القرن الماضى، ومنذ العام 2016، تتحدث وسائل الإعلام السورية المستقلة عن تحول هذه الحرائق من حوادث فردية يمكن السيطرة عليها نسبياً إلى حوادث جماعية، بلغت فى نوفمبر 2016، 15 حريقاً فى ريف اللاذقية، وهو رقم ارتفع بشكل ملحوظ حتى الحريق الهائل الأخير الذي قضى على آلاف الهكتارات ولم تعرف نسبة أضراره بشكل دقيق بعد.

فيما يشير خبراء إلى أن نسبة الحوادث المتعمدة منها ارتفعت من 41% بين العامين 1987 و1998، إلى 90% بين العامين 2011 و2018.