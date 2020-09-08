دوت الخليج -

تراجع مؤشر سوق مسقط عند الإغلاق تراجع مؤشر سوق مسقط عند الإغلاق تراجع مؤشر سوق مسقط (30) اليوم الثلاثاء 2ر5 نقطة وبنسبة 14ر0، ليغلق عند مستوى 19ر3701 نقطة. وذكر التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية ان قيمة التداول بلغت قيمة التداول 216ر1 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 7ر158 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 072ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 74ر19 مليار ريال عماني.

(سبأ)



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