ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن عناصر المنطقة العسكرية الشمالية فى الأردن، أحبطت محاولة تسلل شخص من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية.
وأضاف المصدر، أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى القبض عليه، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة، مشددًا على أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أى عملية تسلل أو محاولة تهريب، فى سبيل حماية المواطن وأمن حدود المملكة الهاشمية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. جيش الأردن يحبط محاولة تسلل من الأراضى السورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.