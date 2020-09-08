عاجل.. جيش الأردن يحبط محاولة تسلل من الأراضى السورية

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن عناصر المنطقة العسكرية الشمالية فى الأردن، أحبطت محاولة تسلل شخص من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية.

وأضاف المصدر، أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى القبض عليه، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة، مشددًا على أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أى عملية تسلل أو محاولة تهريب، فى سبيل حماية المواطن وأمن حدود المملكة الهاشمية.