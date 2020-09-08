الرئاسة الفلسطينية : نرفض المساس برموز الدول العربية الشقيقة

ووفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، على "حرص الرئيس عباس وفلسطين على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية على قاعدة الاحترام المتبادل".
كما أوصى أبو ردينة بضرورة "تمسك الأشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت فى عام 2002" بشأن العلاقات العربية مع إسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية.
وكانت العلاقات بين السلطة الفلسطينية والإمارات شهدت توترًا، منتصف الشهر الماضى، فى أعقاب إعلان أبوظبى اتفاق السلام مع إسرائيل، بوساطة أمريكية.
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