عاجل.. الجامعة العربية تشكل غرفة عمليات وطائرة مساعدات لإغاثة السودان

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، إنشاء غرفة عمليات فى الجامعة، لمتابعة وتنسيق الغوث العربى المقدم إلى السودان فى مواجهة الفيضانات والسيول العاتية التى تتعرض لها البلاد.





ووفقًا للأنباء عاجلة بثتها شبكة "سكاى نيوز عربية"، أكد مسؤولون بالجامعة أنه سيتم إرسال طائرة باسم جامعة الدول العربية، يوم الثلاثاء المقبل، تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للسودان.

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