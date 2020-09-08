إيقاف طبيب جلدية عن مزاولة المهنة بعد تجاوزه لاختصاصه

أوقف وزير الصحة توفيق الربيعة طبيب جلدية عن مزاولة المهنة؛ لتجاوزه اختصاصه وممارسة الجراحة التجميلية دون ترخيص. وأهابت “”‏الصحة بالممارسين الصحيين الالتزام بنص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن، وعدم تجاوز الاختصاص الطبي، حيث تصل العقوبات إلى غرامة مالية وسحب الترخيص والسجن.

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