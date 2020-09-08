إخماد حريق في مستودع للخيام بالرياض

أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في مستودع للخيام بحي المناخ. وأوضح الدفاع المدني أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت في وقت سابق اليوم موقع الحادث لمنع انتقال النيران إلى المواقع المجاورة.

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