مؤشر “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعاً

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 39.40 نقطة ليقفل عند مستوى 8089.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 525 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكثيري، والشرقية للتنمية، والصناعات الكهربائية، والأسماك، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات عسير، وتشب، والمملكة، وبترو رابغ، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و2.64%.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، وجاكو، والإنماء، وجبل عمر، والأسماك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وجبل عمر، والمصافي، وتهامة، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعاً 1190.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11023.96 نقطة، وبتداولات بلغت 71 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 1.3 مليون سهم تقاسمتها 1901 صفقة.
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