عاجل.. تمديد المباحثات الليبية فى المغرب ليوم رابع

اتفقت الأطراف الليبية المشاركة فى مفاوضات بلدة بوزنيقة فى المغرب، اليوم الثلاثاء، على تمديد المفاوضات الليبية ـ الليبية ليوم رابع، حسبما أفادت شبكة "العربية" الإخبارية فى نبأ عاجل لها منذ قليل.





وتستمر اللقاءات والمشاورات الليبية ـ الليبية التى جاءت بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الرئاسى فى طرابلس خالد المشرى، ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، إلى المغرب، وسط توقعات بأن تتناول مشاروات اليوم الرابع مناقشة المناصب السيادية فى سبيل الوصول إلى اتفاق ينهى الصراع بين الفرقاء الليبيين.

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