عاجل.. مستشار السراج يقترح السدادة للفصل بين القوات الليبية وبدء الانتخابات

ونقلاً عن مصادرها، أوضحت الشبكة الإخبارية، أن مبادرة مستشار السراج تعتمد على تثبيت وقف النار وانتخابات عام 2021، حيث دعا إلى عدم التوسع فى جلسات الحوار السياسى، والبدء بتبادل الأسرى فى ليبيا، ما بين الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، وميليشيات الوفاق برئاسة فايز السراج.

كما أوضحت أن مبادرة مستشار السراج تقترح تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع عائدات النفط، وأن يكون خط جسر السدادة غرب سرت موقعًا مقترحًا للفصل بين قوات الجيش الليبى وميليشيات الوفاق المدعومة من تركيا.