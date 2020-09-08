- 1/2
- 2/2
ونقلاً عن مصادرها، أوضحت الشبكة الإخبارية، أن مبادرة مستشار السراج تعتمد على تثبيت وقف النار وانتخابات عام 2021، حيث دعا إلى عدم التوسع فى جلسات الحوار السياسى، والبدء بتبادل الأسرى فى ليبيا، ما بين الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، وميليشيات الوفاق برئاسة فايز السراج.
كما أوضحت أن مبادرة مستشار السراج تقترح تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع عائدات النفط، وأن يكون خط جسر السدادة غرب سرت موقعًا مقترحًا للفصل بين قوات الجيش الليبى وميليشيات الوفاق المدعومة من تركيا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. مستشار السراج يقترح السدادة للفصل بين القوات الليبية وبدء الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.