عاجل.. بينهم مستشار السراج .. وفد الوفاق يغادر مصراتة إلى القاهرة

غادر وفد من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فى طرابلس، اليوم الثلاثاء، من مطار مصراتة متجهًا إلى القاهرة، حسبما أفادت شبكة "العربية" الإخبارية فى سلسلة من الأنباء العاجلة منذ قليل.





ووفقًا لـ "العربية"، يتجه وفد ثان من حكومة الوفاق إلى مصر، حيث يضم أحد مستشارى الأمن القومى لحكومة الوفاق التى يرأسها فايز السراج، و4 من البرلمانيين. وأشارت الأنباء إلى أن مستشار السراج للأمن القومى يقترح خط كوبرى السدادة فى غرب سرت، لتثبيت عملية وقف إطلاق النار التى أعلنها كل من رئيس الوفاق ورئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح قبل أسابيع قليلة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى حدد منطقة سرت والجفرة خطًا أحمر بالنسبة للأمن القومى المصرى، محذرًا ميليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين، الموالين لتركيا، من أى محاولة لاجتياز هذا الخط.

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