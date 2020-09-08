العراق : توصلنا لتفاصيل دقيقة حول مطلقى الصواريخ على مطار بغداد

ووفقًا لنبأ عاجل بثته "العربية" الإخبارية، قبل قليل، أكد الناطق باسم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى، أن سلطات التحقيق والجهات الأمنية فى العراق توصلت إلى تفاصيل دقيقة عن مطلقى الصواريخ.

وكانت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق، أعلنت يوم الأحد الماضى، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولى، وقالت فى بيان صحفى إن "صاروخًا سقط على مرآب للعجلات فى المطار المدنى، ما أدى إلى تضرر أربع عجلات مدنية".

وأشارت الخلية الأمنية حينذاك إلى أن "انطلاق الصواريخ كان من منطقة الزيتون فى قضاء أبى غريب غربى العاصمة بغداد".