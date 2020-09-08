عاجل.. بومبيو: عقوبات على وزيرين لبنانيين وسنحاسب أى شخص يدعم حزب الله

أعلن وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبات على الوزيرين اللبنانيين على حسن خليل، وزير المالية المنتمى لحركة أمل الشيعية والمقرب من نبيه برى رئيس البرلمان اللبنانى، ويوسف فنيانوس، المقرب من سليمان فرنجية.





ووفقًا لأنباء عاجلة بثتها شبكة "العربية" الإخبارية، قال بومبيو: "اليوم نحاسب وزيرين لبنانيين سابقين قدما مساعدة لحزب الله، وسنحاسب أى شخص يساعد حزب الله على تنفيذ أجندته الإرهابية".

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