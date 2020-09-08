وزير الصحة السودانى : نقدر جهد مصر ونثمن الاستجابة السريعة للأوضاع الحالية

أعرب وزير الصحة السودانى الدكتور أسامة أحمد عبدالرحيم، عن امتنانه بالمبادرة السريعة من الحكومة المصرية، بخصوص مساندة السودان فى الأوضاع الحالية جراء السيول والفيضانات.





وقال وزير الصحة السودانى، فى تصريحات اليوم، "إن العلاقات بين الشعبين السودانى والمصرى تاريخية، حيث تمتع البلدان منذ قديم الأزل بعلاقات واسعة وممتدة بين الحكومات وبين الشعوب، وفى بعض الأوقات فى التاريخ كان البلدان بلدا واحد".

وأضاف: "الجهد الذى تقوم به الحكومة المصرية والشعب المصرى، هو جهد مقدر جدًا من الحكومة والشعب فى السودان، ونحيى ونثمن مجهود الأشقاء المصريين، حكومة وشعبًا، ونشكرهم على الاستجابة السريعة للأوضاع فى السودان".

وأعرب عن أمله فى أن تتوج مباحثاته غدًا مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، التى وصلت الخرطوم مساء اليوم، ببرامج صحية مشتركة بين الحكومتين.

وأوضح الوزير السودانى أن الموضوع الأساسى فى جدول المباحثات، هو الوضع الصحى والإنسانى الحالى فى السودان، حيث ستكون الحاجة العاجلة والماسة التى تتطلبها حالة الطوارئ، المتعلقة بالفيضانات والسيول، على رأس أجندة المباحثات.

وأضاف عبدالرحيم أن المباحثات ستتطرق أيضًا إلى عدد من البروتوكولات الصحية المشتركة، وبعضها مفعل وبعضها قيد التفعيل، كما سنناقش أمورًا تتعلق بالتعليم الطبى.